IDC: мировая ёмкость средств хранения данных к 2023 году удвоится

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Компания International Data Corporation (IDC) прогнозирует быстрый рост нагрузки на системы хранения данных всех уровней.
В исследовании Global StorageSphere рассматриваются накопители и хранилища разного типа. Это, в частности, носители информации для мобильных устройств, накопители для персональных компьютеров и серверов, а также платформы хранения данных корпоративного уровня и облачного типа.
При составлении прогноза учитывается как реализация новых накопителей и развёртывание/расширение хранилищ, так и выход из строя и вывод из систем ранее использовавшихся устройств.
Итак, сообщается, что к 2023 году установленная ёмкость средств хранения данных в мировом масштабе увеличится более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.
Исследование International Data Corporation говорит о том, что объёмы генерируемой информации в ближайшие годы будут стремительно расти. Этому, в частности, должны способствовать мобильные сети пятого поколения (5G), развитие которых приведёт к появлению качественно новых интерактивных сервисов и спровоцирует бум Интернета вещей.
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