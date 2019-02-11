В Киеве мужчине в обмен на доллары дали распечатанные на принтере гривны

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В Шевченковском районе Киева мужчина обменял доллары на распечатаные на принтере гривны.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
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“Действительно, факт такой был в Шевченковском районе столицы”, – ответили в полиции на вопрос, действительно ли неизвестные обменяли мужчине доллары на распечатанные на принтере гривны.
В полиции добавили, что сейчас проводятся все необходимые мероприятия для установления и задержания лиц, а также решается вопрос об открытии уголовного производства.
Объявлен План “Перехват”.
Неофициально стало известно, что речь идёт о сумме, эквивалентной полумиллиону гривен.
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