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Украинцы купили $19 млн онлайн за первую неделю валютных послаблений (инфографика)

Украинцы купили $19 млн онлайн за первую неделю валютных послаблений (инфографика)

Граждане приобрели около 19 миллионов долларов через интернет-банкинг за первую неделю после вступления в силу закона Украины о валюте, который разрешает обменные операции онлайн.

“Более 30 послаблений, вступивших в действие 7 февраля вместе с Законом “О валюте и валютных операциях”, являются важным шагом для улучшения бизнес-климата в Украине. Как свидетельствует статистика первой недели работы новой либеральной системы валютного регулирования, введенные возможности являются по-настоящему востребованными», — сообщили в Национальном банке Украины.

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Кроме покупки валюты онлайн, украинцы также инвестировали деньги за границу. В частности, вложили около 1,7 миллиона евро инвестиций в рамках установленных электронных лимитов.

По материалам hromadske.tv
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