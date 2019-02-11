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Расходы на финансирование пособия по беременности и родам выросли на 13,7% в 2018 году

Расходы на финансирование пособия по беременности и родам выросли на 13,7% в 2018 году

В течение прошлого года из Фонда социального страхования Украины 200,7 тыс. человек получили пособие по беременности и родам.

Об этом говорится в сообщении Фонда социального страхования Украины.

Как сообщает фонд страхования, общая сумма расходов составила 3,77 млрд грн, что на более 456 млн грн или 13,7% больше, чем в 2017 году.

Кто имеет право на получение пособия по беременности и родам:

  • Каждое застрахованное лицо в случае наступления страхового случая в период работы.
  • Лицо, которое уплачивает и/или за которое уплачивается ЕСВ (каждое трудоустроенное лицо или физическое лицо-предприниматель)
  • Пособие в размере 100% среднего дохода предоставляется работающим женщинам за весь период отпуска по беременности и родам.

Сумма пособия – размер среднедневной заработной платы умножается на количество дней фактического пребывания в отпуске по беременности и родам.

Основание для назначения пособия – листок нетрудоспособности, выдаваемый лечебно-профилактическим учреждением, в котором застрахованное лицо находится на учете.

По материалам Finance.UA
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