Гройсман насчитал более 700 украинских компаний на рынке ЕС

Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Twitter.

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“Евросоюз является нашим крупнейшим торговым партнером. Более 700 украинских компаний активно работают на европейском рынке. Его доля в нашем экспорте превышает 42%. Сейчас имеем несколько приоритетов сотрудничества: цифровой рынок, таможенная политика, инфраструктура”, – отметил он.

Гройсман подчеркнул, что “ассоциация с ЕС – это возможности, которые мы должны использовать. Для этого нужна четкая координация действий между Верховной Радой, президентом и Правительством – чтобы наши действия были эффективными и достигали цели”.

“Вместе с председателем Верховной Рады Андреем Парубием и экс-руководителем Европарламента Пэтом Коксом определили приоритеты совместной работы для продолжения внедрения Соглашения об ассоциации с ЕС. Наши партнеры отмечают прогресс в выполнении положений Соглашения и поддерживают наш курс”, – подытожил он.