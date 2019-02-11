Суд признал банкротом ЧАО "Мариупольский завод тяжелого машиностроения"

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30 января Хозсуд г. Киева в рамках дела №910/8259/16 признал банкротом ЧАО “Мариупольский завод тяжелого машиностроения” и открыл ликвидационную процедуру.
“Установлено превышение размера пассива предприятия над его активами, в результате чего распорядитель имущества пришел к выводу, что погашение денежных требований кредиторов не иначе как через применение ликвидационной процедуры не представляется возможным”, – говорится в судовых материалах.
В октябре-2018 этот суд признал кредиторские требования Дельта Банка на 1,54 млрд грн и требования Укрэксимбанка на 3,78 млрд грн с ЧАО “Мариупольский завод тяжелого машиностроения”, как обеспеченные залогом имущества должника. В декабре-2017 был утвержден реестр требований кредиторов, в который включены в т.ч. требования (четвертой очереди) Альфа-Банка (2,1 млрд грн), Укрсоцбанка (1,29 млрд грн), Райффайзен Банк Аваль (1,1 млрд грн), ОТП Банк (593,6 млн грн), ЧАО «Азовобщемаш» – 189,3 млн грн. Также суд признал требования кредиторов, которые обеспечены залогом имущества должника: Сбербанка (246,3 млн грн), Райффайзен Банка Аваль (121 млн грн), Укрсоцбанка (115,4 млн грн).
По данным НКЦБФР, владельцем 80,8% акций ЧАО “Мариупольский завод тяжелого машиностроения” (как и 100% акций ЧАО “Торговый дом Азовобщемаш” и 50% акций ПАО “Азовмаш”) является кипрская компания Azovmashinvest Holdings Limited (ранее СМИ связывали ее в т.ч. с Юрием Иванющенко).
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