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В правительстве хотят ликвидировать схему использования ФОПов вместо трудовых отношений

В правительстве хотят ликвидировать схему использования ФОПов вместо трудовых отношений

Министерство социальной политики Украины опубликовало на своем сайте проект закона, которым предлагается запретить использовать гражданские отношения между компанией и физическим лицом-предпринимателем вместо найма такого лица на работу.

Отметим, что сейчас данный законопроект находится на стадии обсуждения в Минсоцполитики. Для вступления в силу этот законопроект должно вынести на рассмотрение парламента правительство, а депутаты должны его поддержать.

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В частности, законопроектом уточняются признаки трудовых отношений. К ним относят:

  • Периодичность получения вознаграждения за выполненные работы или оказанные услуги;
  • Оказание лицом услуг по поручению и под контролем компании;
  • Полученный доход такого лица является единственным источником дохода или составляет 75 и более процентов его дохода в течение 6 календарных месяцев;
  • Работы и услуги лицо выполняет на рабочем месте с соблюдением внутренних правил компании – получателя этих услуг, а сама эта компания предоставляет такому работнику оборудование;
  • Компания получает услуги, определяет продолжительность рабочего времени лица и продолжительность отдыха.

Отмечается, что если как минимум 3 условия из этого перечня выполняются, то отношения между компанией и лицом, оказывающим услуги, должны считаться трудовыми.

Принятие этого закона приведет к тому, что значительная часть предпринимателей, в частности в IТ сфере, которые чаще всего работают на аутсорсе, будут вынуждены оформляться на постоянное трудоустройство вместо использования ФОПов.

Также законопроект обязывает в случае обнаружения замаскированных трудовых отношений заключать между работником и работодателем трудовой договор, в частности на определенное время (например, время выполнения аутсорсинговой задачи).

По материалам hromadske.tv
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