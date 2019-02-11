В правительстве хотят ликвидировать схему использования ФОПов вместо трудовых отношений

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Министерство социальной политики Украины опубликовало на своем сайте проект закона, которым предлагается запретить использовать гражданские отношения между компанией и физическим лицом-предпринимателем вместо найма такого лица на работу.
Отметим, что сейчас данный законопроект находится на стадии обсуждения в Минсоцполитики. Для вступления в силу этот законопроект должно вынести на рассмотрение парламента правительство, а депутаты должны его поддержать.
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В частности, законопроектом уточняются признаки трудовых отношений. К ним относят:
Отмечается, что если как минимум 3 условия из этого перечня выполняются, то отношения между компанией и лицом, оказывающим услуги, должны считаться трудовыми.
Принятие этого закона приведет к тому, что значительная часть предпринимателей, в частности в IТ сфере, которые чаще всего работают на аутсорсе, будут вынуждены оформляться на постоянное трудоустройство вместо использования ФОПов.
Также законопроект обязывает в случае обнаружения замаскированных трудовых отношений заключать между работником и работодателем трудовой договор, в частности на определенное время (например, время выполнения аутсорсинговой задачи).
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