Минфин планирует проверить корпоративное управление в Укрэнерго

В Министерстве финансов проведут исследование системы корпоративного управления «НЭК «Укрэнерго».

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

“Министерство финансов Украины и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) при поддержке Минэкономразвития проведут исследование системы корпоративного управления Укрэнерго. Проект был согласован во время визита премьер-Министра Украины Владимира Гройсмана в Королевство Норвегия в рамках Украинско-Норвежского бизнес-форума 28 января этого года. Отчет будет содержать обзор реформирования сферы управления государственными компаниями в электроэнергетическом секторе в целом и непосредственно кейс Укрэнерго”, – говорится в сообщении.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, такой анализ позволит отметить сильные и выявить слабые стороны корпоративного управления компании, определить ключевые препятствия и риски, а также спрогнозировать тенденции для дальнейшего развития не только Укрэнерго, а и электроэнергетического комплекса в целом.

Специалисты ОЭСР проанализируют структуру управления компании, уровень раскрытия финансовой и нефинансовой информации, взаимоотношения с государством, предпосылки, состояние реформирования корпоративного управления Укрэнерго и ключевые проблемы и вызовы.