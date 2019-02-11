Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 26 0

Минфин планирует проверить корпоративное управление в Укрэнерго

Минфин планирует проверить корпоративное управление в Укрэнерго

В Министерстве финансов проведут исследование системы корпоративного управления «НЭК «Укрэнерго».

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

“Министерство финансов Украины и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) при поддержке Минэкономразвития проведут исследование системы корпоративного управления Укрэнерго. Проект был согласован во время визита премьер-Министра Украины Владимира Гройсмана в Королевство Норвегия в рамках Украинско-Норвежского бизнес-форума 28 января этого года. Отчет будет содержать обзор реформирования сферы управления государственными компаниями в электроэнергетическом секторе в целом и непосредственно кейс Укрэнерго”, – говорится в сообщении.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, такой анализ позволит отметить сильные и выявить слабые стороны корпоративного управления компании, определить ключевые препятствия и риски, а также спрогнозировать тенденции для дальнейшего развития не только Укрэнерго, а и электроэнергетического комплекса в целом.

Специалисты ОЭСР проанализируют структуру управления компании, уровень раскрытия финансовой и нефинансовой информации, взаимоотношения с государством, предпосылки, состояние реформирования корпоративного управления Укрэнерго и ключевые проблемы и вызовы.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина