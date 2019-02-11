Выручка IT-компаний Украины и соседей растет в 4-5 раз быстрее, чем средняя в мире (инфографика)

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Украина, Беларусь, Польша и Румыния занимают лишь часть от китайского или индийского рынка разработки программного обеспечения, но при этом формируют чрезвычайно конкурентный в глобальном контексте кластер.
Об этом говорится в отчете “Software Development in Ukraine, Poland, Belarus and Romania in 2019”, опубликованном консалтинговыми компаниями AVentures Capital, Aventis Capital и Capital Times в партнерстве с IT-компанией Intellias.
В 2018 году компании из этих четырех стран экспортировали услуг ИТ-разработки на сумму 13 миллиардов долларов.
Выручка индустрии ИТ-аутсорсинга в Центральной и Восточной Европе возрастает в 4-5 раз быстрее, чем в среднем по миру: на 20-25% в год против 5% в год. В сочетании с высокой доходностью, это делает регион привлекательным направлением для сделок по слиянию и поглощению. За последние 4 года в регионе было объявлено о более чем 70 сделках.
Зарплаты по всему региону постоянно росли в течение последнего десятилетия, и сегодня составляют от 500 долларов для младшего разработчика до 5000 долларов для командного лидера.
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