Киевстар закрывает популярный тариф

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Киевстар закрывает популярный безлимитный тариф. Абонентов переведут на другой, но дороже.
Речь идет о тарифе “Максимальный Безлим 2017”, который раньше стоил 155 грн.
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Когда закроют с 21 февраля по 3 марта 2019 года.
Что в него входит:
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