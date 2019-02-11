Киевстар закрывает популярный тариф

Киевстар закрывает популярный безлимитный тариф. Абонентов переведут на другой, но дороже.

Речь идет о тарифе “Максимальный Безлим 2017”, который раньше стоил 155 грн.

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Когда закроют с 21 февраля по 3 марта 2019 года.

Новая цена “Максимальный Безлим 2017” – 225 грн.

Что в него входит:

Мобильный интернет и звонки Киевстар – безлимит.

Звонки на другие сети в Украине и за границу (Италия, Россия, Польша) – 300 минут.

СМС на украинские номера – 300.

Справка Finance.ua