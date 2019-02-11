В ГФС объяснили, облагается ли налогом недвижимость, полученная по наследству

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Если в 2018 году физическое лицо получило в наследство от отца или от бабушки недвижимое имущество, то доход в виде стоимости этого имущества не облагается налогом.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фиксальной службы.
Объекты наследства, наследуемого членами семьи наследодателя первой и второй степени родства, облагаются по нулевой ставке налога на доходы физических лиц:
*Аналогичный порядок налогообложения при получении имущества в дар от членов семьи дарителя первой и второй степеней родства. Для применения указанного порядка налогообложения между одаренным и дарителем должен быть заключен договор в соответствии с нормами Гражданского кодекса Украины.
В таком случае подавать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах не нужно.
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