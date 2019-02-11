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В ГФС объяснили, облагается ли налогом недвижимость, полученная по наследству

В ГФС объяснили, облагается ли налогом недвижимость, полученная по наследству

Если в 2018 году физическое лицо получило в наследство от отца или от бабушки недвижимое имущество, то доход в виде стоимости этого имущества не облагается налогом.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фиксальной службы.

Объекты наследства, наследуемого членами семьи наследодателя первой и второй степени родства, облагаются по нулевой ставке налога на доходы физических лиц:

  • Членами семьи физического лица первой степени родства считаются его родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные.
  • Членами семьи физического лица второй степени родства считаются его родные братья и сестры, его бабушка и дедушка со стороны матери и со стороны отца, внуки.

*Аналогичный порядок налогообложения при получении имущества в дар от членов семьи дарителя первой и второй степеней родства. Для применения указанного порядка налогообложения между одаренным и дарителем должен быть заключен договор в соответствии с нормами Гражданского кодекса Украины.

В таком случае подавать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах не нужно.

По материалам Finance.UA
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