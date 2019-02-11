«Укрзализныця» покрывает свои расходы за счет пассажирского кармана – эксперт

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Раньше железнодорожный транспорт был разумным по цене и с более-менее удовлетворительным качеством обслуживания. Однако на сегодняшний день ситуация в «Укрзализныце» плачевная.
Об этом рассказал эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.
«Раньше железнодорожный транспорт был привлекательным как раз тем, что он был разумным по цене и относительно поддерживался, с более-менее удовлетворительным качеством обслуживания. Я вот сейчас сижу читаю… К примеру, одна из инициатив, в качестве эксперимента, попробовать уменьшить количество проводников, что тоже, безусловно, повлияет не в лучшую сторону. Плюс, нужно понимать, что сам пассажирский вагонный парк невероятно изношен», – рассказал Сергей Шабовта.
По его словам, нет средств на восстановление старых вагонов, не говоря уже о закупках новых. «Люди просто-напросто перестанут ездить», – резюмировал Сергей Шабовта.
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