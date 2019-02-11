Мингарелли рассказал, как Украине выйти на единый рынок ЕС

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Украина должна объединить усилия для имплементации Соглашения об Ассоциации с ЕС для выхода на единый рынок Европейского союза.
Об этом сообщил председатель представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли.
Он отметил, что Украина должна объединить свои усилия для того, чтобы выйти на европейский рынок.
“Это очень важно для всего народа Украины. Поэтому давайте сосредоточимся на реализации положений Соглашения об Ассоциации”, – призвал Мингарелли.
По его словам, присоединение Украины к единому рынку ЕС будет положительно влиять на улучшение уровня жизни украинских граждан.
“Вам нужно реализовать очень много ресурсов с вашей стороны. На основе того, что мы увидели в других странах, которые проходят переходный период, необходима хорошая координация между всеми заинтересованными сторонами. В первую очередь, между правительством и парламентом. Вы должны найти пути, каким образом обеспечить координацию. Это должно быть целями на следующие несколько лет для того, чтобы реализовать положения этого Соглашения”, – добавил он.
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