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Иранская Iran Khodro планирует вывести автомобиль Dena на украинский рынок

Иранская Iran Khodro планирует вывести автомобиль Dena на украинский рынок

Компания Iran Khodro Company (IKCO, Иран) планирует вывести автомобиль Dena на украинский рынок.

“Крупнейший иранский производитель автомобилей Iran Khodro Company планирует вывести свою модель Dena, произведенную совместно с Азербайджаном, на украинский рынок”, – говорится в нем.

Согласно сообщению, для начала в Украину отправят небольшое количество моделей Dena и Dena Plus, чтобы проверить реакцию потребителей.

Справка Finance.ua

  • Iran Khodro – крупнейшая иранская автомобилестроительная компания, которая выпускает легковые автомобили Samand и Peugeot.
  • По лицензии Mercedes-Benz компания выпускает грузовики и автобусы.
  • Компания была основана в 1962 году братьями Ахмадом и Махмудом Хайями.
По материалам Укравтопром
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