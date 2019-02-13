Иранская Iran Khodro планирует вывести автомобиль Dena на украинский рынок

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Компания Iran Khodro Company (IKCO, Иран) планирует вывести автомобиль Dena на украинский рынок.
“Крупнейший иранский производитель автомобилей Iran Khodro Company планирует вывести свою модель Dena, произведенную совместно с Азербайджаном, на украинский рынок”, – говорится в нем.
Согласно сообщению, для начала в Украину отправят небольшое количество моделей Dena и Dena Plus, чтобы проверить реакцию потребителей.
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