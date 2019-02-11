Украина продала арестованный российский Boeing

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Государственное предприятие “СЕТАМ” (Агентства по розыску и менеджменту активов) продало арестованный российский Boeing B 737/524 за 17 996 665 грн.
Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.
Boeing прилетел из Москвы еще в 2015 году, но остался в Украине за долги российской компании “Трансаэро” за обслуживание самолетов и стоянку перед Международным аэропортом “Киев” имени Игоря Сикорского.
“Самолет купили на третьих торгах с уценкой. Он является полностью пригодным к полетам после небольшого технического осмотра. Думаю новый владелец будет более чем доволен. Это уже четвертый самолет в истории СЕТАМ, который мы продали, но именно он является самым большим и самым дорогим”, – отметил генеральный директор ГП “СЕТАМ” Виктор Вишнев.
Напомним, в сентябре 2015 года компания включена в список санкций в Украине. Санкции предусматривают блокировку активов и приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, а также “ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В правительстве объяснили, почему ухудшилась внешняя торговля9 ч. назад - 896 12
Производители курятины установили абсолютный рекорд по экспорту - эксперт13 ч. назад - 765 9
Кто получает самые большие пенсии в Украине (инфографика)Вчера, 20:00 - 3777 9
В правительстве хотят ликвидировать схему использования ФОПов вместо трудовых отношений5 ч. назад - 1771 8
РФ назвала условие для транзита газа через Украину10 ч. назад - 2544 8
Образование или опыт: что влияет на размер зарплаты12 ч. назад - 4317 4
Кто получает самые большие пенсии в Украине (инфографика)Вчера, 20:00 - 3777 9
РФ назвала условие для транзита газа через Украину10 ч. назад - 2544 8
Ажиотажный спрос населения на валюту онлайн пошел на спад11 ч. назад - 1909 2
Pesa показала новые дизель-поезда (фото)15 ч. назад - 1875
Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)6 ч. назад - 202
Самолеты "Антонов" примут участие в международном авиасалонеВчера, 15:10 - 1130
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)Позавчера, 12:10 - 797
В Швеции впервые подключили протез руки, который дает тактильные ощущения (видео)11.02.2019, 13:10 - 911
Медики создали таблетку с реактивным двигателем07.02.2019, 17:10 - 1607 2