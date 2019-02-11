Украина продала арестованный российский Boeing

Государственное предприятие “СЕТАМ” (Агентства по розыску и менеджменту активов) продало арестованный российский Boeing B 737/524 за 17 996 665 грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

Boeing прилетел из Москвы еще в 2015 году, но остался в Украине за долги российской компании “Трансаэро” за обслуживание самолетов и стоянку перед Международным аэропортом “Киев” имени Игоря Сикорского.

“Самолет купили на третьих торгах с уценкой. Он является полностью пригодным к полетам после небольшого технического осмотра. Думаю новый владелец будет более чем доволен. Это уже четвертый самолет в истории СЕТАМ, который мы продали, но именно он является самым большим и самым дорогим”, – отметил генеральный директор ГП “СЕТАМ” Виктор Вишнев.

Напомним, в сентябре 2015 года компания включена в список санкций в Украине. Санкции предусматривают блокировку активов и приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, а также “ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины”.