Ощадбанк подал еще один иск против «Укртелекома» Ахметова на 1,1 млрд грн

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Государственный Ощадбанк подал в суд на компанию «Укртелеком» о принудительном взыскании 1,1 миллиарда гривен.
Соответствующее производство открыл Хозяйственный суд Киева.
Причиной иска является наличие вновь открывшихся обстоятельств дела по приватизации «Укртелекома» компанией Ахметова «ЕСУ». Предыдущий иск к компании Ощадбанк проиграл в Верховном суде.
В апреле 2013 года между Ощадбанком и ООО «ЕСУ» был заключен договор купли-продажи облигаций общей номинальной стоимостью два миллиарда гривен. Владельцем компании является «СКМ» Рината Ахметова.
Во времена президентства Януковича, в 2011 году, Укртелеком выкупил единственный участник торгов – компании «ЕСУ», которым владела австрийская компания EPIC.
СКМ Рината Ахметова приобрела «ЕСУ» через два года после тендера.
В 2015 году Укртелеком взял на себя обязательства выкупить у двух госбанков (Ощадбанка и Укрэксимбанка) облигации своей материнской компании «ЕСУ» (дочка СКМ) на сумму 2 млрд грн.
Но телеком-оператору так и не удалось продать свой мобильный актив – «Тримоб», поэтому у компании не было денег на покрытие облигаций. Сроки выплаты долга истекли еще в середине марта 2017 года.
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