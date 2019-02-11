Ощадбанк подал еще один иск против «Укртелекома» Ахметова на 1,1 млрд грн

Государственный Ощадбанк подал в суд на компанию «Укртелеком» о принудительном взыскании 1,1 миллиарда гривен.

Соответствующее производство открыл Хозяйственный суд Киева.

Причиной иска является наличие вновь открывшихся обстоятельств дела по приватизации «Укртелекома» компанией Ахметова «ЕСУ». Предыдущий иск к компании Ощадбанк проиграл в Верховном суде.

В апреле 2013 года между Ощадбанком и ООО «ЕСУ» был заключен договор купли-продажи облигаций общей номинальной стоимостью два миллиарда гривен. Владельцем компании является «СКМ» Рината Ахметова.

Во времена президентства Януковича, в 2011 году, Укртелеком выкупил единственный участник торгов – компании «ЕСУ», которым владела австрийская компания EPIC.

СКМ Рината Ахметова приобрела «ЕСУ» через два года после тендера.

В 2015 году Укртелеком взял на себя обязательства выкупить у двух госбанков (Ощадбанка и Укрэксимбанка) облигации своей материнской компании «ЕСУ» (дочка СКМ) на сумму 2 млрд грн.

Но телеком-оператору так и не удалось продать свой мобильный актив – «Тримоб», поэтому у компании не было денег на покрытие облигаций. Сроки выплаты долга истекли еще в середине марта 2017 года.