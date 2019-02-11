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Нацбанк предлагает распространить на почтовых операторов требования к защите помещений

Нацбанк предлагает распространить на почтовых операторов требования к защите помещений

Национальный банк предлагает распространить на операторов почтовой связи требования к защите помещений, безопасности персонала и сохранности ценностей и имущества.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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“Национальный банк Украины предлагает распространить на операторов почтовой связи требования к защите помещений, действующих для небанковских финансовых учреждений, которые получили лицензию Национального банка на осуществление валютных операций, предусматривающих использование наличности в национальной валюте и иностранной валюте”, – говорится в сообщении.

Такое решение обусловлено введением в действие 7 февраля 2019 г. Закона Украины “О валюте и валютных операциях”.

Соответствующие нормы содержит проект постановления Правления Национального банка Украины “О внесении изменений в Правила по организации защиты помещений небанковских финансовых учреждений в Украине”, предлагаемый для общественного обсуждения.

В частности этот документ устанавливает требования, связанные с организацией небанковскими учреждениями и операторами почтовой связи защиты своих помещений, безопасности персонала и сохранности ценностей и имущества.

По материалам УКРИНФОРМ
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