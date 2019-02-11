Межбанк: доллар к 27,24/27,26 поднялся на росте гривневой ликвидности и локальной пассивности продавцов СКВ

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Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,23/27,27 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели стартовать реальные сделки в паре доллар-гривна, как появились признаки расширения гривневой ликвидности. На это указало повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 55 684,9 млн грн к отметке 57 963,7 млн грн.
Эта динамика играет на стороне «зеленых быков», которые в пятницу наверняка сохранят свое доминирование на межбанке.
Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 10.05 понизились к 27,21/27,23 UAH/USD. Впрочем, на предыдущих торгах «зеленая» сессия тоже начиналась в «миноре», а завершилась «во здравие».
Подтверждая эту «теорию», котировки доллара дернулись вверх, однако быстро «устали», а появившиеся продавцы сузили спред курса «американца» до 27,23/27,24 UAH/USD по состоянию на 10.33 Киева, выровняв рынок в равновесие покупок и продаж.
По состоянию на 10.43 котировки безналичного доллара понизились к 27,22/27,23 UAH/USD, индицируя ситуативную потерю интереса к росту. Однако, памятуя сюжет предыдущих торгов, мы бы не рекомендовали расслабляться.
Действительно, уже около 11.14 курс доллара возобновил рост, поднявшись к этому часу до 27,24/27,26 UAH/USD на фоне упавшей активности продавцов валюты.
Мучительные выборы безналичной пары доллар-гривна направления своего движения сопровождались признаками расширения гривневой ликвидности, где ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo понизились с уровня 16,00/17,00% к отметке 15,75/17,00% годовых.
Эта динамика пребывала в гармонии с заметным ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,23 / 27,27
евро – 30,77 / 30,80
российский рубль – 0,4067 / 0,4075
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1278 / 1,1279
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