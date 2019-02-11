Газ для авто бьет рекорды: что будет с ценами, и не "проиграет" ли бензин

За последние несколько месяцев автогаз значительно подешевел. Продержатся ли цены на таком уровне и не приведет ли их обвал к массовому переходу автовладельцев на газ?

Водители часто спорят, вредит ли автомобилю использование сжиженного газа. Одни уверены, что газ портит двигатель, другие — что все зависит от качества топлива и компетенции лиц, которые устанавливают специальное оборудование.

Несмотря на это, с каждым годом популярность сжиженного газа в Украине растет. В первую очередь, это связано с его ценой.

По разным оценкам, в Украине около миллиона авто имеют газо-балонное оборудование (ГБО), но события последних месяцев заставили еще больше водителей задуматься о модернизации своих железных коней.

Дело в том, что с ноября стоимость LPG в Украине упала более чем на 5 грн — в среднем до 10,5 грн за литр. Отдельные сети снижали цену до 9,3 грн за литр. Это почти втрое меньше, чем за литр бензина марки А-95, хотя обычно эта разница колебалась в пределах 50-55%.

Сохранится ли такое соотношение цен, чем оно вызвано, и не приведет ли это к массовому переходу автовладельцев на ГБО?

Спрос — вверх, цены — вниз

По прогнозам консалтинговой группы “А-95”, в 2018 году розничные продажи автогаза в Украине достигнут 1,75 млн тонн, что на 10% больше, чем годом ранее. В регионе по этому показателю Украина уступает лишь Польше и Турции.

Стремительный рост спроса на сжиженный газ в последнее время хорошо демонстрируют графики.

Только за последние шесть лет рынок сжиженного газа в Украине вырос более чем вдвое. Прогноз на 2019 год — рост продолжится, но темпы немного замедлятся. В частности, в 2019 году прогнозируется потребление на уровне 1,85-1,89 млн тонн.

Не удивительно, что рынок, который только формируется, время от времени лихорадит. Наиболее памятной является ситуация, которая произошла в августе 2017 года. Тогда за месяц цены на заправках выросли на 40% и достигли рекордных на то время 17 грн за литр.

Основными причинами такого скачка были ажиотажный спрос и дефицит ресурса, который возник по вине поставщиков и трейдеров. Со временем цены на заправках выровнялись.

Более того, автовладельцы стали свидетелями зеркальной ситуации. Осенью 2018 года цены на сжиженный газ в Украине начали неуклонно снижаться: в начале ноября литр LPG стоил 16,4 грн, сейчас — в среднем 10,65 грн.

Бензин и дизельное топливо тоже дешевели, но их динамика была несколько иной. Если цены на автогаз за три месяца упали на 5 грн за литр, то бензин и дизель подешевели в среднем на 3 грн за литр.

Еще более интересные цифры наблюдались с начала 2019 года: цены на сжиженный газ продолжали падать, а бензин и ДТ “замерли”. С января автогаз потерял более 18% стоимости, а дизель и бензин — около 2%. С чем это связано?

Зимняя спячка

Профильные эксперты объясняют такую разницу в ценах на нефтепродукты тремя основными факторами.

Во-первых, Украина до сих пор зависит от российского и белорусского ресурса, поэтому любые изменения на рынках этих стран приводят к соответствующей корректировки цен в Украине.

“Любое изменение на рынках ЕС не имеет никакого влияния на Украину, это особенность рынка сжиженного газа”, — говорит директор научно-технического центра “Психея” Геннадий Рябцев.

Во-вторых, в Украине много нелегальных заправок, которые платят далеко не все налоги.

“Чтобы противостоять нецивилизованной конкуренции, “белые” трейдеры вынуждены реагировать на такое поведение. Даже если никаких экономических оснований для скорого снижения цен нет, трейдеры вынуждены это делать, чтобы не потерять потребителя”, — объясняет Рябцев.

В-третьих, важную роль в формировании цен играет сезонность. В отличие от бензина и дизеля, которые более-менее равномерно продаются в течение года, сжиженный газ активнее покупают летом.

“Начало года — сезон низкого спроса. В это время обостряется конкуренция, что влияет на цены”, — рассказывает эксперт Сергей Сапегин.

По его словам, в краткосрочной перспективе цены будут снижаться, но темпы падения замедлятся. “Резкого роста в ближайшее время ожидать не стоит. В период низкого спроса такого точно не будет”, — добавляет эксперт.

Такая ситуация привела к тому, что стоимость литра бензина марки А-95 уже равна цене почти трех литров сжиженного газа. Не приведет ли это к массовому переходу водителей на газобаллонное оборудование?

Бензин vs автогаз

Учитывая скромный уровень доходов среднестатистического украинца, а также высокие цены не бензин и дизель, такой вариант выглядит вероятным. Впрочем, по словам экспертов, переоборудование авто массовым не будет.

“Безусловно, это выгодно. Такая тенденция наблюдается с 2008 года. Десять лет постепенно наращивается объем реализации сжиженного газа и увеличивается количество переоборудованных авто”, – говорит Рябцев.

“Прирост был и в 2018 году, но темпы замедлились. Таких авто в Украине много, по разным оценкам — около миллиона”, — добавляет эксперт. Однако зимой прироста перехода на ГБО он не ожидает.

Согласен с ним и аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко.

“Январь-февраль — “сонные” месяцы, в этот период газа продается меньше всего.

Зато весной количество авто на газобаллонном оборудовании ощутимо растет.

Рынок газа увеличивается, рынок бензина падает.

В 2018 году ничего не изменилось: бензин потерял 7%, на такую же величину возрос газ”, — заявил Сиренко.

По словам Сапегина, пользователи газобаллонного оборудования уже научены: ситуация, когда соотношение цен такое большое, может быстро измениться. “Любой ситуативный дефицит может стать причиной резкого роста цен на автогаз. Это мы уже проходили”, — говорит эксперт.

“Потребитель перед принятием решения взвешивает все, поэтому я не думаю, что в краткосрочной перспективе произойдет массовый переход на газ”, — подытожил он.

Николай Топалов