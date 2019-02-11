ОАГ выделит Венесуэле $100 миллионов гуманитарной помощи

Двадцать пять стран-участниц конференции Организации американских государств (ОАГ) пообещали выделить 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь Венесуэле.

Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джон Болтон после конференции ОАГ по оказанию помощи стране, сообщает AFP.

«Сегодня 25 стран, объединившихся на конференции ОАГ по гуманитарной помощи в поддержку Венесуэлы, обязались выделить 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь», – заявил Болтон.

По словам Дэвида Смоланки, координатора рабочей группы ОАГ по миграции и беженцам из Венесуэлы, деньги пойдут непосредственно в центры сбора помощи, созданные на границах с Колумбией и Бразилией, а также на карибском острове Кюрасао.

Как известно, Венесуэла страдает от гиперинфляции и серьезной нехватки товаров первой необходимости пока в стране идет борьба за контроль над государством.