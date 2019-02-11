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НБУ: Объем депозитов населения в январе вырос, а бизнеса - сократился

НБУ: Объем депозитов населения в январе вырос, а бизнеса - сократился

По данным НБУ, банковский сектор в январе сократил портфель гривневых кредитов корпоративному сектору на 3,1% до 461 млрд грн, а валютных – на 0,4% до 14,34 млрд долл.

Портфель гривневых кредитов населению в январе увеличился на 1,2% до 137 млрд грн, а валютных – уменьшился на 0,3% до 2,18 млрд долл.

Объем гривневых средств корпоративного сектора в банковской системе в первый месяц 2019 года сократился на 1% до 269 млрд грн, а валютных – на 3,6% до 4,75 млрд долл.

Объем гривневых средств населения в январе вырос на 0,5% до 269,7 млрд грн, а валютных – на 0,2% до 8,45 млрд долл.

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По материалам Finbalance
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