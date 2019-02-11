В КГГА рассказали, почему изменилась цена на отопление

Киевляне получили платежки за январь 2019 года, в которых сумма за централизованное отопление значительно увеличилось по сравнению с декабрем 2018 года, в некоторых случаях на 40-60%.

Об этом рассказал директор СП «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин, сообщает пресс-служба КГГА.

Читайте также: Жители столицы получат в феврале новые платежки за отопление

По его словам, причин для повышения несколько:

повышение тарифа на централизованное отопление и горячее водоснабжение на 22,3%,

фактор низкой среднемесячной температуры наружного воздуха.

Начисление потребителям за централизованное отопление происходит по двум алгоритмам в зависимости от наличия счетчика тепловой энергии.

В домах, где установлены тепловые счетчики – распределение осуществляется пропорционально отапливаемой площади каждого отдельного помещения в жилом доме.

В домах, где прибор учета в отопительный период был в нерабочем состоянии – начисление потребителям происходят по средним начислениями за прошлый отопительный период.

Начисление для квартир, которые оснащены индивидуальными счетчиками тепловой энергии, состоят из двух составляющих:

неачисление согласно показаниям индивидуальных счетчиков;

начисление за отопление мест общего пользования.

В домах, не оборудованных приборами учета тепловой энергии применяется алгоритм по норме потребления, установленной органом местного самоуправления, которая подлежит ежемесячной корректировке исполнителем услуги по фактическому количеству дней поставки тепловой энергии и фактической среднемесячной температуре наружного воздуха.