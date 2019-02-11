В КГГА рассказали, почему изменилась цена на отопление

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Киевляне получили платежки за январь 2019 года, в которых сумма за централизованное отопление значительно увеличилось по сравнению с декабрем 2018 года, в некоторых случаях на 40-60%.
Об этом рассказал директор СП «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин, сообщает пресс-служба КГГА.
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По его словам, причин для повышения несколько:
Начисление потребителям за централизованное отопление происходит по двум алгоритмам в зависимости от наличия счетчика тепловой энергии.
В домах, где установлены тепловые счетчики – распределение осуществляется пропорционально отапливаемой площади каждого отдельного помещения в жилом доме.
В домах, где прибор учета в отопительный период был в нерабочем состоянии – начисление потребителям происходят по средним начислениями за прошлый отопительный период.
В домах, не оборудованных приборами учета тепловой энергии применяется алгоритм по норме потребления, установленной органом местного самоуправления, которая подлежит ежемесячной корректировке исполнителем услуги по фактическому количеству дней поставки тепловой энергии и фактической среднемесячной температуре наружного воздуха.
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