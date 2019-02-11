Растаможка "еврономеров": проблем хватает, а льготный акциз могут продлить

В Украине находится около 1,5 млн авто на еврономерах. В ноябре парламент принял закон, который должен легализовать их, – освободил от ответственности за нарушение законодательства и дал временную скидку на растаможку. До конца “акции” осталась неделя. Но за три месяца только 161 тысяча авто прошла растаможку.

Чтобы ускорить процесс, в правительстве решили упростить растаможку, а в парламенте появился законопроект, который предлагает продлить скидку еще на три месяца.

Льготный период могут продлить

Льготный период заканчивается 22 февраля. Но есть вероятность, что его продлят. В парламенте зарегистрирован проект №9522, который может продолжить 50%-ную скидку на растаможивание автотранспорта еще на три месяца.

Молдова в свое время тоже сделала похожую акцию для владельцев авто на еврономерах. Там ставку акцизов на растаможку правительство снизило на 70%. Акция действовала полгода, за это время машины нужно было растаможить и зарегистрировать. В противном случае авто выдворяют из страны. Амнистия “евроблях” продолжалась с 1 января до 1 апреля 2017 года, но из-за большого количества желающих легализовать свои авто срок был продлен до 1 июля. Льготная растаможка (“легализация”) проводилась по ставкам акциза 2016 года.

В Украине на 14 февраля 2019 года растаможились только 161 тысяча евроблях. А их, по разным данным, от полумиллиона до полутора миллионов. То есть у них у всех осталась неделя. Скорее всего, льготный период придется продлить, поскольку с 24 мая вступят в силу новые меры наказания для украинцев за рулем авто на иностранном регистрации.

Сейчас для того, чтобы ускорить процесс растаможки, правительство временно сократило список документов, которые следует подать на таможню. Чтобы упростить подтверждение соответствия такого автомобиля экологическим нормам при таможенном оформлении и первой регистрации на одном уровне с сертификатами соответствия теперь будут использовать технический паспорт страны последней регистрации.

Проще станет не всем, отмечает соучредитель организации “Доступное авто” Михаил Катрук. Постановление Кабмина касается только авто, еврокласс которых указан в техпаспорте. Такая отметка есть, например, в шведском техпаспорте, но ее нет в польском или литовском, откуда большая часть “евроблях”.

“То есть правительство только урегулировало коллизию, когда авто, которое прошло сертификацию в ЕС, проходило ее еще раз в Украине. И теперь вот вопрос – а вернут ли деньги тем владельцам авто, которые уже заплатили за сертификацию из-за этой коллизии?” – отмечает Катрук.

На растаможке наживаются посредники

Есть разные схемы, по которым “евробляхи” попали в Украину. Самая популярная – через посредников. Работает это так: есть дельцы, которые предлагают украинцам найти авто в Литве и пригнать в Украину. Машину посредники регистрируют на фиктивную компанию в Литве, оформляют украинца своим сотрудником и выдают ему доверенность на авто. Так украинец может ездить по стране год; потом ему нужно пересечь границу.

Это выгодный бизнес. Для сравнения, в Украине Ford Fiesta 2006 года стоит 4800 евро, а в Литве – 1500 евро плюс 1000 евро посреднику за услуги. Но по факту автомобиль принадлежит посредникам, а не покупателю. А чтобы его растаможить, надо просить фирму переоформить машину. На этом перегонщики и получили дополнительный заработок.

После принятия законов о “евробляхах” часть владельцев авто начала связываться со своими посредниками, чтобы легализовать свой транспорт. Те сразу выставили свои расценки – 300-500 евро. Некоторые обещают полностью растаможить автомобиль “под ключ”.

С такой ситуацией столкнулся Игорь Тимофеев. Он купил автомобиль 2,5 года назад через компанию в Днепре. И вот, в ноябре 2018 г. Игорь обратился в фирму, чтобы растаможить свой автомобиль – у компании уже было другое название.

Игорю пообещали растаможить автомобиль и взяли с него 300 евро за свои услуги. Плюс посчитали стоимость растаможки и отправили реквизиты таможни. Два месяца посредники обещали растаможить авто со дня на день. В целом к растаможиванию дельцы готовили 50 автомобилей. И только 6 февраля администратор написал автовладельцам в группу Viber готовиться первым 20 в списке на растаможку. Однако когда те приехали на таможню, ни брокера, ни представителя компании на месте не оказалось – он остался в Днепре и общался только через Viber.

“В ночь перед растаможкой нам прислали сообщение – доплатить в бюджет еще 8000. А когда эти 20 человек начали съезжаться на таможню, оказалось, что у всех отсутствуют таможенные декларации, подтверждающие оплату всех сборов и договора с брокером, без которого отказывались пускать на территорию таможни”, – рассказывает Игорь.

Таможенной декларации и договоров с брокером у людей на руках не было – их пообещали сбросить на электронную почту. В итоге на таможне пришлось стоять более пяти часов, и то некоторые так и не получили документы.

Игорю пришлось самому растаможить авто, заплатить другим брокерам, которые уже были на таможне. И там же выяснилось, что Игорь переплатил за растаможивание 11 тыс. грн. А компания из Днепра отказалась возвращать ему деньги за свои невыполненные услуги.

Грядут штрафы и конфискация автомобилей

У евробляхеров есть время до 24 мая 2019 года. С этого дня вступают в силу новые меры наказания.

Штрафы за превышение срока пребывания авто на иностранной регистрации повысили до 170 тыс. грн. Так, машина в режиме транзит может находиться в Украине 10 дней, если надо пересечь две и более областей; если только одну – пять дней. Если сейчас максимальный штраф за нарушение режима – 8500 грн, то скоро он составит 170 000 грн. Есть еще режим временного ввоза, по нему иностранец может ввезти машину на срок до года. Автомобилю придется получить временную госрегистрацию, если человек планирует находиться в стране более 30 дней.

Если сегодня литовская фирма может пригнать евробляху, допустим, в Коростень и передавать ее украинцу, то теперь полиция будет знать, когда машина въехала и кто ее ввез. За передачу автомобиля другому человеку – штраф 34 тысячи гривен: по нынешним меркам это половина стоимости самой “евробляхи”. Столько же придется заплатить за “таксировку” на авто с еврономерами.

Право ввезти машину на иностранных номерах имеют и граждане Украины, но только те, которые проживают за рубежом. В этом режиме можно ввезти только один автомобиль. За каждый последующий надо заплатить залог в размере стоимости растаможки машины.

Какие теперь штрафы:

если авто в режиме транзита задержится в Украине на день, штраф будет небольшой – 170 грн;

если в режиме временного ввоза прострочить выезд, штраф составит 850 грн;

от 20 до 30 дней – 85 тыс. грн;

более 30 дней – 170 тыс. грн и конфискация автомобиля. Такой же штраф за разборку евробляхи на запчасти.

Штрафовать заочно. За нарушение таможенных правил фискалы сами пришлют штраф по адресу регистрации в течение трех дней после окончания срока пребывания в Украине. При этом протокол об админнарушении считается врученным нарушителю, даже если человек не живет по адресу, который он указал. Налоговики также сразу сообщат о нарушении в полицию.

Полиция теперь будет автоматически получать информацию обо всех авто на иностранных номерах. Так правоохранители смогут останавливать машины и проверять сроки их пребывания в Украине. До этого единой базы у таможенников и полиции не было.

Виталий Андроник