Volkswagen создал электрофургоны для инновационного такси-сервиса

В апреле 2019 года компания Volkswagen планирует запустить в Гамбурге сервис совместного использования автомобилей Moia. Для пилотного проекта на улицы выпустят 100 электрокаров, но в течении года их количество увеличат до 500.

Автомобилями изначально будут управлять водители, но в перспективе фургоны могут сделать полностью автономными.

Заказывать поездку клиенты смогут при помощи приложения на мобильном. При этом будет необходимо указать пункт отправки и прибытия. Система сформирует оптимальный маршрут и подберет шесть попутчиков (а именно на столько рассчитаны фургоны), которые едут примерно в одном направлении и в то же время.

Электрокары разработало подразделение Volkswagen, которое занимается созданием коммерческого транспорта. Фургоны могут проехать на одном заряде до 300 километров, чего, по мнению представителей компании, вполне достаточно для перемещения в черте города.