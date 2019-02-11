Volkswagen создал электрофургоны для инновационного такси-сервиса

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В апреле 2019 года компания Volkswagen планирует запустить в Гамбурге сервис совместного использования автомобилей Moia. Для пилотного проекта на улицы выпустят 100 электрокаров, но в течении года их количество увеличат до 500.
Автомобилями изначально будут управлять водители, но в перспективе фургоны могут сделать полностью автономными.
Заказывать поездку клиенты смогут при помощи приложения на мобильном. При этом будет необходимо указать пункт отправки и прибытия. Система сформирует оптимальный маршрут и подберет шесть попутчиков (а именно на столько рассчитаны фургоны), которые едут примерно в одном направлении и в то же время.
Электрокары разработало подразделение Volkswagen, которое занимается созданием коммерческого транспорта. Фургоны могут проехать на одном заряде до 300 километров, чего, по мнению представителей компании, вполне достаточно для перемещения в черте города.
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