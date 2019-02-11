РФ назвала условие для транзита газа через Украину

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Россия может продолжить транспортировку газа через территорию Украины после 2019 года в случае предложения конкурентных условий.
Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
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По его словам, украинской и российской сторонам необходимо решить судебные споры. Он также отметил, что “не добавляют оптимизма” заявления Украины о готовности “выставлять новые и новые штрафы”.
Напомним, глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что дальнейшие переговоры с Россией по газовому транзиту могут зависеть от результатов президентских выборов в Украине.
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