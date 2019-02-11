Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 62 0

РФ назвала условие для транзита газа через Украину

РФ назвала условие для транзита газа через Украину

Россия может продолжить транспортировку газа через территорию Украины после 2019 года в случае предложения конкурентных условий.

Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Читайте также: Газопровод Северный поток-2 построен уже наполовину

По его словам, украинской и российской сторонам необходимо решить судебные споры. Он также отметил, что “не добавляют оптимизма” заявления Украины о готовности “выставлять новые и новые штрафы”.

Напомним, глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что дальнейшие переговоры с Россией по газовому транзиту могут зависеть от результатов президентских выборов в Украине.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина