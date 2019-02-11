Ажиотажный спрос населения на валюту онлайн пошел на спад

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ПриватБанк отчитался об итогах первой недели предоставления услуги валютообмена для физических лиц в интернет- и мобильном банкинге Приват24: объемы покупки долларов стабилизировались на уровне ниже $1 млн в день.
С 7 февраля украинским банкам разрешили проводить с физическими лицами операции обмена валюты онлайн в пределах лимита 150 тыс. грн в сутки. Тогда 7 банков объявили о запуске этой услуги. Наибольшие объемы валютообменных операций в первый день были зафиксированы в ПриватБанке.
ПриватБанк сообщил, что с 7 по 13 февраля его клиенты купили $7,11 млн, а продали ему – $2,64 млн. Спрос на евро также был высоким: клиенты купили за неделю 2,11 млн евро, продали – 0,91 млн евро.
Но ежедневная динамика показывает, что если в первые два рабочих дня новой услуги клиенты скупали по $1,5-2 млн в день, то на этой неделе ажиотаж закончился – сумма не превышала $1 млн.
При этом средняя сумма начала расти, что означает снижение количества небольших транзакций (система Приват24 позволяет купить даже $1, чем пользовались клиенты для тестирования опции).
Объем продажи долларов составлял $0,4-0,5 млн в день (не считая выходных).
На рынке евро не было пиковых всплесков: объемы продажи и покупки в будние дни не менялись.
Об аналогичном тренде снижения ажиотажа говорили и в проекте «Монобанк» (Универсал Банк).
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