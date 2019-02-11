Отрицательное сальдо внешней торговли за 2018 год выросло в два раза

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2018 году составило 5826,1 млн долларов, что в 2,3 раза больше, чем в 2017 году (2501,1 млн долларов).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, объем экспорта товаров и услуг Украины в 2018 году увеличился на 8,6% и составил 57118,4 млн долларов, импорт увеличился на 14,3% до 62944,5 млн долларов.

По 2018 год отрицательное сальдо товарами составило 9801,1 млн долларов. В то же время в сфере услуг было зафиксировано положительное сальдо – 6048,6 млн долларов.