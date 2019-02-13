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Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)

Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)

Американская автомобильная компания Ford создала концепт смарт-кровати Lane-Keeping Bed, которая поможет партнерам избежать проблемы с “захватом” чужой половины спального места.

На ролике видно, как механизм определяет перемещение тела в кровати. Если кто-то “посягает” на чужую часть спального места, матрас отодвигается в противоположном направлении. (Фото: Ford)

В основе механизма лежит технология компании, позволяющая автомобилю отслеживать дорожную разметку. Специальные датчики давления определяют положение тел на кровати, располагая матрас так, чтобы у обоих партнеров было одинаковое количество пространства.

По материалам Корреспондент.net
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