Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)

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Американская автомобильная компания Ford создала концепт смарт-кровати Lane-Keeping Bed, которая поможет партнерам избежать проблемы с “захватом” чужой половины спального места.
На ролике видно, как механизм определяет перемещение тела в кровати. Если кто-то “посягает” на чужую часть спального места, матрас отодвигается в противоположном направлении. (Фото: Ford)
В основе механизма лежит технология компании, позволяющая автомобилю отслеживать дорожную разметку. Специальные датчики давления определяют положение тел на кровати, располагая матрас так, чтобы у обоих партнеров было одинаковое количество пространства.
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