Порошенко рассказал, от скольких товаров из РФ отказалась Украина

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За последние два года Украина заменила более 50 тысяч товарных позиций, которые ранее поступали из России.
Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время своего визита в Харьков.
«Только за два года, было замещено более 50000 наименований продукции, которая ранее доставлялась из-за границы. Откуда? Из России», – сказал он.
Они (россияне) думали, что остановят нашу «оборонку», нашу армию. В прошлом году цеха Харьковского завода специальных машин работали в две смены, так как количество заказов превышало мощности завода», – добавил Порошенко.
По его словам, в настоящее время на оборонную сферу работает 447 предприятий.
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