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Порошенко рассказал, от скольких товаров из РФ отказалась Украина

Порошенко рассказал, от скольких товаров из РФ отказалась Украина

За последние два года Украина заменила более 50 тысяч товарных позиций, которые ранее поступали из России.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время своего визита в Харьков.

«Только за два года, было замещено более 50000 наименований продукции, которая ранее доставлялась из-за границы. Откуда? Из России», – сказал он.

Они (россияне) думали, что остановят нашу «оборонку», нашу армию. В прошлом году цеха Харьковского завода специальных машин работали в две смены, так как количество заказов превышало мощности завода», – добавил Порошенко.

По его словам, в настоящее время на оборонную сферу работает 447 предприятий.

По материалам Комментарии
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