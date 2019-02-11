Кто получает самые большие пенсии в Украине (инфографика)

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Министерство финансов показало размер пенсий за январь 2019 года. Наибольшие суммы получают судьи. Средняя выплата достигает 28 тысяч гривен.
Это сказано в отчете Минфина, он опубликован на официальном сайте.
При этом обычные украинцы получают в среднем 2,5 тысячи гривен. Украинцы, которые не имеют общего стажа 15 лет, могут рассчитывать лишь на полторы тысячи гривен.
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