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Кто получает самые большие пенсии в Украине (инфографика)

Кто получает самые большие пенсии в Украине (инфографика)

Министерство финансов показало размер пенсий за январь 2019 года. Наибольшие суммы получают судьи. Средняя выплата достигает 28 тысяч гривен.

Это сказано в отчете Минфина, он опубликован на официальном сайте.

При этом обычные украинцы получают в среднем 2,5 тысячи гривен. Украинцы, которые не имеют общего стажа 15 лет, могут рассчитывать лишь на полторы тысячи гривен.

Мои Fiнансы:

  • Напомним, что средняя пенсия в Украине – 2645 грн.
  • Минимальная пенсия составляет 1497 грн.
По материалам Finance.UA
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