Укрзализныце разрешили занять $500 млн на внешних рынках

Кабинет Министров Украины согласовал выпуск еврооблигаций Укрзализныцей на сумму до 500 миллионов долларов. Организатором торгов станет украинская инвестиционная компания Dragon Capital и американский банк J.P. Morgan.

Отмечается, что правительство установило предельный размер ссудного процента по облигациям на уровне 11%, а срок займа – до 7 лет. Комиссия за размещение облигаций не должна превышать 3,7 миллиона долларов.

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Основанием для заимствования является нехватка оборотных средств Укрзализныци, в том числе для расчета по внешним долгам. Так, компания должна уплатить 2 транша долгов по 150 миллионов долларов в марте и сентябре 2019 года. В то же время на внутреннем рынке таких средств Укрзализныця привлечь не может.