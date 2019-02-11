Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 65 0

Укрзализныце разрешили занять $500 млн на внешних рынках

Укрзализныце разрешили занять $500 млн на внешних рынках

Кабинет Министров Украины согласовал выпуск еврооблигаций Укрзализныцей на сумму до 500 миллионов долларов. Организатором торгов станет украинская инвестиционная компания Dragon Capital и американский банк J.P. Morgan.

Отмечается, что правительство установило предельный размер ссудного процента по облигациям на уровне 11%, а срок займа – до 7 лет. Комиссия за размещение облигаций не должна превышать 3,7 миллиона долларов.

Читайте также: Укрзализныця расширит Бориспольский экспресс

Основанием для заимствования является нехватка оборотных средств Укрзализныци, в том числе для расчета по внешним долгам. Так, компания должна уплатить 2 транша долгов по 150 миллионов долларов в марте и сентябре 2019 года. В то же время на внутреннем рынке таких средств Укрзализныця привлечь не может.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина