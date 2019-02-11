Производители курятины установили абсолютный рекорд по экспорту - эксперт

Украина существенно нарастила экспорт мяса. Об этом рассказал заместитель директора Национального научного центра “Институт аграрной экономики” Николай Пугачев, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Института.

Он рассказал, что всего за год общий объем экспорта продукции мясной группы вырос на 21,6%, 646 млн долл. США.

“Характерной тенденцией 2018 года стало усиление позиций мясопродукции украинского производства на международном рынке за счет курятины”, – подчеркнул он.

Производители курятины установили абсолютный рекорд по экспорту мяса птицы, продолжил эксперт. За границу было поставлено 329 тыс. т продукта, отметил Пугачев.

В основе прошлогоднего успеха производителей мясопродукции – открытие и закрепление новых рынков сбыта. Необходимость в этом возникла после потери рынка РФ, говорит эксперт.

Так, в прошлом году украинское мясо лучше всего покупали в ЕС, в странах Ближнего Востока и СНГ. Более 35% продукта закупили страны Европы, рассказал Пугачев.

“Лидирующую позицию в рейтинге импортеров отечественного мяса второй год подряд удерживают Нидерланды (17,9%). Значительны также доли Словакии (9,3%), Саудовской Аравии (9,0%), Беларуси (8,4%), Ираке (7,0%), Азербайджана (6,1%) и Германии (5,0%)”, – рассказал он.