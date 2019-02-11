Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 12 0

Pesa показала новые дизель-поезда (фото)

Pesa показала новые дизель-поезда (фото)

Польский концерн Pesa официально представил первые дизельные поезда Link, предназначенные для использования на железной дороге в окрестностях Франкфурта.

В марте 2014 года германский железнодорожный оператор Deutsche Bahn заключил с Pesa контракт на поставку 7 трехвагонных и 3 двухвагонных дизельных поездов для обслуживания железной дороги Драйяха (город, расположенный в 10 км от Франкфурта). Стоимость заказа составила 36 млн евро.

Современные пассажирские поезда Link заменят поезда Siemens Desiro Class 642, которые в настоящее время работают на этом маршруте.

Трехвагонные дизель-поезда, обозначенные как Class 633, имеют 160 пассажирских мест, в том числе 12 мест первого класса. Их длина составляет 57,1 м, а мощность каждого двигателя – 565 кВт.

В двухвагонных поездах Link Class 632 предусмотрено 110 пассажирских мест, в том числе 12 мест первого класса. Длина комплектов составляет 43,7 м, мощность двигателей – 390 кВт.

Поезда Link развивают скорость 140 километров в час, все они оснащены туалетами, кондиционерами, аудио и видеосистемами, системами информирования пассажиров, видеонаблюдением и многофункциональной зоной, где можно разместить до 12 велосипедов.

По материалам Центр транспортных стратегий
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина