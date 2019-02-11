Pesa показала новые дизель-поезда (фото)

Польский концерн Pesa официально представил первые дизельные поезда Link, предназначенные для использования на железной дороге в окрестностях Франкфурта.

В марте 2014 года германский железнодорожный оператор Deutsche Bahn заключил с Pesa контракт на поставку 7 трехвагонных и 3 двухвагонных дизельных поездов для обслуживания железной дороги Драйяха (город, расположенный в 10 км от Франкфурта). Стоимость заказа составила 36 млн евро.

Современные пассажирские поезда Link заменят поезда Siemens Desiro Class 642, которые в настоящее время работают на этом маршруте.

Трехвагонные дизель-поезда, обозначенные как Class 633, имеют 160 пассажирских мест, в том числе 12 мест первого класса. Их длина составляет 57,1 м, а мощность каждого двигателя – 565 кВт.

В двухвагонных поездах Link Class 632 предусмотрено 110 пассажирских мест, в том числе 12 мест первого класса. Длина комплектов составляет 43,7 м, мощность двигателей – 390 кВт.

Поезда Link развивают скорость 140 километров в час, все они оснащены туалетами, кондиционерами, аудио и видеосистемами, системами информирования пассажиров, видеонаблюдением и многофункциональной зоной, где можно разместить до 12 велосипедов.