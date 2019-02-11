Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 12 0

Nissan и Groupe Hasnaoui инвестируют $160 млн в новый автомобильный завод в Алжире

Nissan и Groupe Hasnaoui инвестируют $160 млн в новый автомобильный завод в Алжире

Nissan Motor Co., Ltd. и Groupe Hasnaoui инвестируют в общей сложности 160 миллионов долларов в новый автомобильный завод Nissan в Алжире для удовлетворения растущего спроса клиентов в стране и по всей Африке.

Получив одобрение правительства Алжира в декабре 2018 года, обе компании создадут совместное предприятие в ближайшие недели.

Завод сможет производить 63 500 легковых и легких коммерческих автомобилей в год и будет выпускать несколько моделей.

Прогнозируется, что Алжир станет вторым по величине автомобильным рынком в Африке к 2021 году. Правительство работает над диверсификацией экономики и поставило цель в конечном итоге увеличить производство до 500 000 автомобилей в год, одновременно увеличивая базу местных поставщиков.

Ожидается, что автомобильный завод Nissan создаст как минимум 1800 рабочих мест в Алжире и еще больше в цепочке поставок.

Новый завод в Алжире увеличит общую потенциальную мощность Nissan в Африке примерно до 200 000 автомобилей. Это количество включает мощности существующих заводов в Южной Африке, Египте и Нигерии.

По материалам Укравтопром
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина