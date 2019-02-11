Nissan и Groupe Hasnaoui инвестируют $160 млн в новый автомобильный завод в Алжире

Nissan Motor Co., Ltd. и Groupe Hasnaoui инвестируют в общей сложности 160 миллионов долларов в новый автомобильный завод Nissan в Алжире для удовлетворения растущего спроса клиентов в стране и по всей Африке.

Получив одобрение правительства Алжира в декабре 2018 года, обе компании создадут совместное предприятие в ближайшие недели.

Завод сможет производить 63 500 легковых и легких коммерческих автомобилей в год и будет выпускать несколько моделей.

Прогнозируется, что Алжир станет вторым по величине автомобильным рынком в Африке к 2021 году. Правительство работает над диверсификацией экономики и поставило цель в конечном итоге увеличить производство до 500 000 автомобилей в год, одновременно увеличивая базу местных поставщиков.

Ожидается, что автомобильный завод Nissan создаст как минимум 1800 рабочих мест в Алжире и еще больше в цепочке поставок.

Новый завод в Алжире увеличит общую потенциальную мощность Nissan в Африке примерно до 200 000 автомобилей. Это количество включает мощности существующих заводов в Южной Африке, Египте и Нигерии.