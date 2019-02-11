Регулятор обнародовал показатели фондового рынка за 2018 год

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обнародовала общие показатели фондового рынка за 2018 год.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
По итогам года объем зарегистрированных комиссией выпусков акций составил 22,263 млрд грн. Количество эмитентов акций – 93 компании.
Объемы зарегистрированных комиссией выпусков облигаций составили 15,458 млрд.
За этот же период на организованном рынке объемы торгов ценными бумагами составили 260,866 млрд грн.
В том числе, объемы торгов акциями составили 1,180 млрд грн (0,45%), корпоративными облигациями – 10,267 млрд грн (4%), ОВГЗ – 245,733 млрд грн (94,1%), другими ценными бумагами – 3,685 млрд грн (1,4%).
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