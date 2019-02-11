IDC: рынок Интернета вещей в Европе в 2019 году покажет значительный рост

Компания International Data Corporation (IDC) обнародовала прогноз по европейскому рынку Интернета вещей (IoT) на текущий год.

В 2018 году, по оценкам, объём указанной отрасли составил приблизительно $143 млрд. В нынешнем году ожидается рост на 19,8%. В результате, объём рынка достигнет $171 млрд.

В дальнейшем также ожидается устойчивый рост. По прогнозам специалистов IDC, в 2022 году европейская отрасль Интернета вещей покажет результат в $241 млрд.

Отмечается, что крупнейшими сегментами IoT будут оставаться производство, коммунальные службы, розничная торговля и транспорт.

Эксперты полагают, что в текущем году лидером на европейском рынке Интернета вещей окажется Германия с результатом в $35 млрд. Далее последуют Франция и Великобритания с затратами более $25 млрд. Италия покажет результат на уровне $19 млрд.