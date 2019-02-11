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Nokia представила операторские решения для Интернета вещей

Nokia представила операторские решения для Интернета вещей

Компания Nokia представила пакеты готовых решений для Интернета вещей, которые помогут телекоммуникационным операторам быстрее выводить продукты на рынок, а также упростить внедрение и эксплуатацию корпоративных сервисов для IoT.

Новые решения, предлагаемые в качестве услуги (as-a-Service), построены на основе инфраструктуры Nokia WING (Nokia Worldwide IoT Network Grid), поддерживающей необходимые для Интернета вещей глобальные соединения и сервисы.

Среди представленных технологий — датчики IoT, пользовательские приложения и бизнес-модели для разных секторов экономики. Управляемые услуги Nokia WING поставляются с оплатой только за реально использованные ресурсы, благодаря чему операторы могут масштабировать их объём.

Решение Asset Management as-a-Service обеспечивает централизованное подключение тех или иных объектов к сетям, помогая отслеживать их текущее состояние и производительность, а технология Logistics as-a-Service позволяет отслеживать состояние и глобальные перемещения товаров по всей цепочке поставок, в результате чего компании могут мгновенно распознавать инциденты и прогнозировать будущие события.

Готовые решения для платформы WING избавляют операторов от трудностей, связанных с самостоятельной разработкой сервисов IoT, требующей опытных специалистов, умения интегрировать разрозненную инфраструктуру IoT и желания работать с множеством поставщиков.

По материалам Servernews
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