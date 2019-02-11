Nokia представила операторские решения для Интернета вещей

Компания Nokia представила пакеты готовых решений для Интернета вещей, которые помогут телекоммуникационным операторам быстрее выводить продукты на рынок, а также упростить внедрение и эксплуатацию корпоративных сервисов для IoT.

Новые решения, предлагаемые в качестве услуги (as-a-Service), построены на основе инфраструктуры Nokia WING (Nokia Worldwide IoT Network Grid), поддерживающей необходимые для Интернета вещей глобальные соединения и сервисы.

Среди представленных технологий — датчики IoT, пользовательские приложения и бизнес-модели для разных секторов экономики. Управляемые услуги Nokia WING поставляются с оплатой только за реально использованные ресурсы, благодаря чему операторы могут масштабировать их объём.

Решение Asset Management as-a-Service обеспечивает централизованное подключение тех или иных объектов к сетям, помогая отслеживать их текущее состояние и производительность, а технология Logistics as-a-Service позволяет отслеживать состояние и глобальные перемещения товаров по всей цепочке поставок, в результате чего компании могут мгновенно распознавать инциденты и прогнозировать будущие события.

Готовые решения для платформы WING избавляют операторов от трудностей, связанных с самостоятельной разработкой сервисов IoT, требующей опытных специалистов, умения интегрировать разрозненную инфраструктуру IoT и желания работать с множеством поставщиков.