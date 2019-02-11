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Газопровод Северный поток-2 построен уже наполовину

Газопровод Северный поток-2 построен уже наполовину

Компания Nord Stream 2 AG построила более 600 километров газопровода Северный поток-2.

Об этом сообщил РИА “Новости” представитель компании Йенс Мюллер.

“Более 600 километров было уложено”, – сказал Мюллер.

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Протяженность маршрута двух ниток газопровода составляет более 1200 километров.

Две ветки Северного потока-2 должны быть построены до конца 2019 года. Они пройдут от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составляет 55 млрд куб. м газа в год.

Северный поток-2 пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

По материалам Корреспондент.net
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