В ЕС согласовали поправки к газовой директиве по "Северному потоку-2"

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Представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии согласовали проект поправок к газовой директиве ЕС, касающихся проекта “Северный поток-2”.
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Целью поправок является совершенствование существующей газовой директивы и обеспечения того, чтобы принципы энергетического законодательства ЕС применялись ко всем газопроводам в и из третьих стран. В Еврокомиссии сообщили, что новые правила повысят конкуренцию между поставщиками газа и увеличат энергетическую безопасность во всем ЕС.
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“Сегодняшняя договоренность соответствует этой цели. Она гарантирует, что положения газовой директивы применяются на территории ЕС (суша и море) и обеспечивают эффективный надзор за применением правил внутреннего рынка ЕС национальными органами, которые контролируются Комиссией. Это важный шаг к хорошо функционирующему, прозрачному и конкурентоспособному внутреннему газовому рынку ЕС, где все поставщики действуют согласно правилам ЕС”, – говорится в сообщении.
Отметим, депутат Европарламента Ежи Бузек написал в Twitter, что в ЕС договорились о поправке к газовой директиве.
“Нам удалось договориться о поправке к газовой директиве! Мы находимся в совершенно новой реальности: каждый газопровод, не входящий в ЕС, включая “Северный поток-2”, будет регулироваться законодательством ЕС, в том числе и в морской части. Это лучшая гарантия безопасности поставок газа и его доступных цен”, – написал он.
Теперь газовую директиву должны утвердить Европарламент и Совет ЕС, а в национальные законодательства государств-членов она должна быть интегрирована в течение 9 месяцев.
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