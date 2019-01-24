Оператор «Северного потока-2» хочет привлечь 6 млрд евро на строительство газопровода

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Дочерняя компания российского Газпрома Nord Stream 2 AG, которая ведет строительство газопровода «Северный поток-2» в обход Украины, сообщила, что продолжает переговоры с европейскими инвесторами о привлечении дополнительного финансирования в размере 6 миллиардов евро.
«Мы до сих пор ведем переговоры с экспортными кредитными агентствами. Рассчитываем привлечь около 6 миллиардов евро», – сообщил финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран во время конференции по вопросам газовой отрасли.
Читайте также: Климпуш-Цинцадзе считает, что Северный поток-2 будет иметь ужасные последствия для Украины
Отметим, что финансирование строительства «Северного потока-2» осуществляется преимущественно за счет иностранных партнеров проекта.
Газпром на строительство газопровода выделил 1,57 миллиарда евро, в то время как иностранные инвесторы – более 3,2 миллиарда евро.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Какую работу ищут выпускники вузов (исследование)Вчера, 12:30 - 1948 8
В Украине продолжает стремительно расти уровень эмиграции3 ч. назад - 1420 5
В Европе назвали истинную цель Германии в отношении "Северного потока-2"4 ч. назад - 2501 5
ПриватБанк запустит онлайн-продажу валюты в Приват24Вчера, 17:00 - 2736 5
В Минздраве назвали среднюю зарплату семейных врачей в 2019 годуВчера, 13:20 - 2018 5
ГФС сообщила о новой налоговой льготе для определенных категорий гражданВчера, 19:00 - 4375 2
ПриватБанк запустит онлайн-продажу валюты в Приват24Вчера, 17:00 - 2736 5
В Европе назвали истинную цель Германии в отношении "Северного потока-2"4 ч. назад - 2501 5
Китай составил новый рейтинг криптовалютВчера, 16:45 - 2258
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 15:00 - 1931
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 1290
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 1579
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2778
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 5153 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 11563 4