Оператор «Северного потока-2» хочет привлечь 6 млрд евро на строительство газопровода

Дочерняя компания российского Газпрома Nord Stream 2 AG, которая ведет строительство газопровода «Северный поток-2» в обход Украины, сообщила, что продолжает переговоры с европейскими инвесторами о привлечении дополнительного финансирования в размере 6 миллиардов евро.

«Мы до сих пор ведем переговоры с экспортными кредитными агентствами. Рассчитываем привлечь около 6 миллиардов евро», – сообщил финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран во время конференции по вопросам газовой отрасли.

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Отметим, что финансирование строительства «Северного потока-2» осуществляется преимущественно за счет иностранных партнеров проекта.

Газпром на строительство газопровода выделил 1,57 миллиарда евро, в то время как иностранные инвесторы – более 3,2 миллиарда евро.