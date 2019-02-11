В Украине начали больше оформлять продажи через кассовый аппарат

В 2018 году объем торговой выручки, которую продавцы проводят через кассовый аппарат (или регистратор расчетных операций), вырос на 19% до 166,5 млрд грн.

Об этом свидетельствует информация Государственной фискальной службы.

Налоговая связывает такой рост с “усиленным контролем за сферой наличных расчетов и разъяснительной работой с бизнесом”.

В частности, в 2018 году фискалы проверили 16,9 тыс. юрлиц и ФОПов на соблюдение правил наличных расчетов. В ходе всех 100% проверок были зафиксированы нарушения.

Налоговая выписала штрафов на сумму 938 млн грн. Это почти на 500 млн грн больше, чем в 2017 году.

Благодаря увеличению выручки, которую проводят через кассовый аппарат, увеличиваются объемы до налогообложения налогом на прибыль, на добавленную стоимость и акцизным налогом.