Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 81 0

В Украине начали больше оформлять продажи через кассовый аппарат

В Украине начали больше оформлять продажи через кассовый аппарат

В 2018 году объем торговой выручки, которую продавцы проводят через кассовый аппарат (или регистратор расчетных операций), вырос на 19% до 166,5 млрд грн.

Об этом свидетельствует информация Государственной фискальной службы.

Налоговая связывает такой рост с “усиленным контролем за сферой наличных расчетов и разъяснительной работой с бизнесом”.

В частности, в 2018 году фискалы проверили 16,9 тыс. юрлиц и ФОПов на соблюдение правил наличных расчетов. В ходе всех 100% проверок были зафиксированы нарушения.

Налоговая выписала штрафов на сумму 938 млн грн. Это почти на 500 млн грн больше, чем в 2017 году.

Благодаря увеличению выручки, которую проводят через кассовый аппарат, увеличиваются объемы до налогообложения налогом на прибыль, на добавленную стоимость и акцизным налогом.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Фискальная служба
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина