Омелян рассказал, планируется ли подорожание железнодорожных билетов

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Если мы хотим иметь качественные пассажирские услуги со стороны Укрзализныци, то государство должно вкладывать в это средства, считает министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
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“Если мы хотим иметь качественные пассажирские услуги со стороны Укрзализныци, то мы должны вкладывать в это средства. Так как это делает любая европейская держава. Эти услуги дотируются со стороны государства. Подорожание сейчас не рассматривается. В первую очередь нам надо утвердить стратегию развития компании Укрзализныця. После этого мы можем переходить на сбалансированные цены для рынка”, – сказал министр.
По его словам, Укрзализныце нужна успешная бизнес-модель, которая позволит компании конкурировать с авиационными лоукостами и автобусными перевозками.
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