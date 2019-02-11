Омелян рассказал, планируется ли подорожание железнодорожных билетов

Если мы хотим иметь качественные пассажирские услуги со стороны Укрзализныци, то государство должно вкладывать в это средства, считает министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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“Если мы хотим иметь качественные пассажирские услуги со стороны Укрзализныци, то мы должны вкладывать в это средства. Так как это делает любая европейская держава. Эти услуги дотируются со стороны государства. Подорожание сейчас не рассматривается. В первую очередь нам надо утвердить стратегию развития компании Укрзализныця. После этого мы можем переходить на сбалансированные цены для рынка”, – сказал министр.

По его словам, Укрзализныце нужна успешная бизнес-модель, которая позволит компании конкурировать с авиационными лоукостами и автобусными перевозками.