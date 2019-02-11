Межбанк: доллар удерживала сбалансированность спроса и предложения

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Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,100/27,135 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели стартовать реальные сделки в паре доллар-гривня, как появились признаки некоторого сжатия гривневой ликвидности. На это указало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 56 656,5 млн. грн. к отметке 55 684,9 млн. грн.
Есть вероятность незначительного ослабления давления гривневой ликвидности на курс безналичного доллара.
Действительно, первые реальные сделки по безналичному «американцу» показали снижение: 27,08/27,13 UAH/USD по состоянию на 10.09. Однако, помнится, что-то подобное в это же время происходило в среду, завершившись ростом средневзвешенного курса СКВ на 8,53 коп. Так что расслабляться пока не стоит.
К 10.25 котировки безналичного доллара сузили спред, пользуясь ситуативным балансом спроса и предложения: 27,09/27,12 UAH/USD.
По состоянию на 10.38 пара доллар-гривня на межбанке все еще пребывала на отметке 27,09/27,12 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием покупок и продаж.
Около 11.03 котировки безналичного «американца» находились на цифре 27,09/27,11 UAH/USD. Очевидно, текущие цены доллара полностью удовлетворяли и продавцов и покупателей СКВ. Эта сбалансированность позволила «американцу» сузить спред.
К 11.20 котировки доллара не покинули отметку 27,09/27,11 UAH/USD на фоне очевидного вхождения рынка в полосу стабильности и сбалансированности.
Этот «боковик» безналичной пары доллар-гривня сопровождался аналогичным настроением на рынке гривневого ресурса, где ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo все еще пребывали на отметке 16,00/17,00% годовых.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,10 / 27,13
евро – 30,61 / 30,65
российский рубль – 0,412 / 0,413
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