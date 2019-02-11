Банки в январе сократили долги по рефинансированию перед НБУ на 7,3%

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Задолженность украинских банков по выделенным Национальным банком Украины кредитам рефинансирования в январе 2019 года достигла 57 млрд 104 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Читайте также: В январе объем наличных денег в обращении уменьшился
Задолженность банков по рефинансированию перед НБУ уменьшилась за месяц на 7,3%.
Напомним, задолженность украинских банков по выделенным НБУ кредитам рефинансирования за 2018 год уменьшилась на 10,3% – до 61 млрд 599 млн грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Средняя зарплата превысила 10 тысяч грн - ГройсманВчера, 14:00 - 2015 25
Украинцев обязали платить за коммуналку соседей: когда платежки вырастут в 1,5 разаВчера, 12:00 - 4439 24
В ЕС согласовали поправки к газовой директиве по "Северному потоку-2"Вчера, 11:45 - 868 22
Увеличилась втрое, но этого мало: Гройсман рассказал о повышении "минималки"Вчера, 15:00 - 1684 10
Соотношение госдолга Украины к ВВП в 2018 году снизилось до 60% - МЭРТВчера, 13:40 - 390 5
В Украине временно отменили необходимость получения экологического сертификата для растаможки авто на «еврономерах»Вчера, 17:00 - 10329 2
Эксперт рассказал, что делать, когда не приходят платежки налога на недвижимостьВчера, 20:00 - 2134
Средняя зарплата превысила 10 тысяч грн - ГройсманВчера, 14:00 - 2015 25
Поможет украинцам? Создан гаджет для обоюдного согласия на секс13 ч. назад - 2003 4
Lufthansa судится с пассажиром, который сэкономил 2 тысячи евро4 ч. назад - 1982 1
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)Вчера, 12:10 - 508
В Швеции впервые подключили протез руки, который дает тактильные ощущения (видео)11.02.2019, 13:10 - 752
Медики создали таблетку с реактивным двигателем07.02.2019, 17:10 - 1470 2
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)04.02.2019, 11:10 - 2211 4
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 2740 9