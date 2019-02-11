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Банки в январе сократили долги по рефинансированию перед НБУ на 7,3%

Банки в январе сократили долги по рефинансированию перед НБУ на 7,3%

Задолженность украинских банков по выделенным Национальным банком Украины кредитам рефинансирования в январе 2019 года достигла 57 млрд 104 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Задолженность банков по рефинансированию перед НБУ уменьшилась за месяц на 7,3%.

Напомним, задолженность украинских банков по выделенным НБУ кредитам рефинансирования за 2018 год уменьшилась на 10,3% – до 61 млрд 599 млн грн.

По материалам УНН
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