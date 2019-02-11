За неуплату коммунальных услуг будут переводить с наличной субсидии на безналичную

Органы соцзащиты будут отказывать в назначении субсидий на следующий год при наличии задолженности за отопительный период более 340 грн и сроком более одного месяца.

Об этом в ходе совещания в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ по монетизации субсидий заявил директор Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко.

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“Мы предусмотрели определенную систему контроля за уплатой гражданами жилищно-коммунальных услуг. Как известно, субсидии назначаются до конца отопительного периода. То есть срок действия субсидий, которые сейчас назначены, – до 30 апреля 2019 года. В мае при обращении граждан по оформлению субсидий на следующий год, или при определении права на получение субсидий в автоматическом режиме, когда не нужно отдельно обращаться, органы соцзащиты населения будут получать данные от поставщиков услуг о наличии просроченной задолженности”, – сказал он.

Он добавил, что если сумма просроченной задолженности составит более 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, сейчас это 340 гривен, и срок просрочки будет более одного месяца, то жилищная субсидия не будет назначаться.

Также в Минсоцполитики рассматривают возможность введения комбинированного механизма контроля за уплатой коммунальных услуг, когда получатели субсидий, которые будут вовремя оплачивать коммунальные услуги, будут получать субсидии в наличной форме, а должников будут переводить на денежную безналичную форму получения субсидий.

“То есть государство через Ощадбанк “будет помогать” таким гражданам дисциплинированно подходить к вопросу оплаты своих обязательств перед поставщиками услуг”, – пояснил Музыченко