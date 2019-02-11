Венесуэльская нефтяная компания перевела в Болгарию $60 миллионов

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Нефтяная компания из Венесуэлы перевела на счет одного из болгарских банков 60 миллионов долларов.
Информацию об этом обнародовал председатель Комиссии по контролю за деятельностью спецслужб парламента Болгарии Димитир Лазаров.
«Деньги от венесуэльской нефтяной компании в размере 60 миллионов долларов поступили на банковский счет болгарского гражданина, адвоката. Но у него есть и второе гражданство. Деньги поступили на счет в конце 2018 года. При переводе денег было оказано содействие и со стороны Национального банка Болгарии», – отметил Лазаров.
По его словам, Агентству Национальной безопасности предстоит проверить, осуществлялись ли другие операции с этим счетом после поступления денег. Известно только, что деньги должны были перечислить на другие банковские счета.
Лазаров особо подчеркнул, что банковские учреждения обязаны проинформировать спецслужбы при поступлении на счета клиентов таких крупных сумм. При этом, глава парламентской комиссии не смог ответить на вопрос, была ли предоставлена такая информация спецслужбам.
Ранее главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров заявил, что в настоящее время Агентство национальной безопасности проводит проверку банка, на счета которого поступили деньги из Венесуэлы.
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