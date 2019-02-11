Налогоплательщики Житомирской области заплатили более 360 млн грн военного сбора

В 2018 году налогоплательщики Житомирской области перечислили в государственный бюджет 364,5 млн грн военного сбора. Об этом сообщает ГУ ГФС в Житомирской области.

“В течение 2018 года налогоплательщики Житомирской области направили на поддержку украинской армии 364,5 млн грн военного сбора”, – говорится в сообщении.

В управлении сообщили, что по сравнению с 2017 годом поступления военного сбора выросли на 22,4%, или на 66,6 млн грн.

По данным ГФС, с августа 2014 года (введен военный сбор – ред.) налогоплательщики области перечислили на обороноспособность страны более 1,1 млрд грн: в 2014 году – 52 млн грн, в 2015 – 185,8 млн грн, в 2016 – 233,5 млн грн, в 2017 – 1 млрд 297,9 млн грн.