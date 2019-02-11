Сколько читатели Finance готовы потратить на День св. Валентина (результаты опроса)



Ежегодное исследование Mastercard Love Index, которое анализирует транзакции по платежным картам в период празднования Дня святого Валентина в течение последних трех лет, выявило, что украинцы стали тратить значительно больше средств на романтические подарки, по сравнению с 2016 годом.

Объемы расходов ко Дню святого Валентина в 2018 году выросли на 100%, а общее количество транзакций увеличилось на 94%. Для сравнения, в мире расходы ко Дню всех влюбленных выросли на 3%. Количество транзакций в e-commerce в романтические дни прошлого года в Украине выросло на 84%, утверждают в Mastercard.

Оказывается, 31% покупателей в Украине планируют романтические покупки и делают их заранее. Среди любимых подарков украинцев ко Дню святого Валентина – цветы и ювелирные изделия. Данные исследования указывают, что общая сумма расходов на цветы выросла на 179%, а на ювелирные изделия – на 107%.

Согласно Mastercard Love Index тенденция на материальные подарки остается устойчивой. Однако, мировыми лидерами в перечне праздничных сюрпризов остается отдых в отеле на День всех влюбленных или романтическое путешествие с любимыми.

Ознакомившись с этой информацией, мы решили спросить у читателей Finance.ua: какую сумму вы готовы потратить на День св. Валентина?

Оказалось, не все так радужно, как в исследовании. К этому празднику читатели по большей части безразличны. Так, читатель под ником Financial Expert утверждает, что не считает День св. Валентина и 8 Марта слишком значительными праздниками, чтобы тратить на подарки крупные суммы.

Solar_simfi говорит, что этот праздник только для торговцев цветами и…

А Ferox не может понять, как на такой праздник, например жене, можно что-то дарить. Ведь, по его мнению, если у вас настоящая семья, то все деньги – это деньги семьи.

Но не все разделяют такую ​​позицию. Пользователь под ником maxgordeev считает, что главное – внимание, и для этого не нужны миллионы.

В целом, 71% опрошенных читателей готовы потратить на День св. Валентина только до 1 тыс. гривен. Лишь 6% респондентов пытаются уложиться в 2 тыс. гривен. Столько же (6%) покупают подарки на сумму до 5 тыс. гривен.

При этом 16% опрошенных, чтобы удивлять и радовать любимых, готовы раскошелиться на сумму более 5 тыс. гривен.