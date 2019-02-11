Сколько читатели Finance готовы потратить на День св. Валентина (результаты опроса)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Ежегодное исследование Mastercard Love Index, которое анализирует транзакции по платежным картам в период празднования Дня святого Валентина в течение последних трех лет, выявило, что украинцы стали тратить значительно больше средств на романтические подарки, по сравнению с 2016 годом.
Объемы расходов ко Дню святого Валентина в 2018 году выросли на 100%, а общее количество транзакций увеличилось на 94%. Для сравнения, в мире расходы ко Дню всех влюбленных выросли на 3%. Количество транзакций в e-commerce в романтические дни прошлого года в Украине выросло на 84%, утверждают в Mastercard.
Оказывается, 31% покупателей в Украине планируют романтические покупки и делают их заранее. Среди любимых подарков украинцев ко Дню святого Валентина – цветы и ювелирные изделия. Данные исследования указывают, что общая сумма расходов на цветы выросла на 179%, а на ювелирные изделия – на 107%.
Согласно Mastercard Love Index тенденция на материальные подарки остается устойчивой. Однако, мировыми лидерами в перечне праздничных сюрпризов остается отдых в отеле на День всех влюбленных или романтическое путешествие с любимыми.
Ознакомившись с этой информацией, мы решили спросить у читателей Finance.ua: какую сумму вы готовы потратить на День св. Валентина?
Оказалось, не все так радужно, как в исследовании. К этому празднику читатели по большей части безразличны. Так, читатель под ником Financial Expert утверждает, что не считает День св. Валентина и 8 Марта слишком значительными праздниками, чтобы тратить на подарки крупные суммы.
Solar_simfi говорит, что этот праздник только для торговцев цветами и…
А Ferox не может понять, как на такой праздник, например жене, можно что-то дарить. Ведь, по его мнению, если у вас настоящая семья, то все деньги – это деньги семьи.
Но не все разделяют такую позицию. Пользователь под ником maxgordeev считает, что главное – внимание, и для этого не нужны миллионы.
В целом, 71% опрошенных читателей готовы потратить на День св. Валентина только до 1 тыс. гривен. Лишь 6% респондентов пытаются уложиться в 2 тыс. гривен. Столько же (6%) покупают подарки на сумму до 5 тыс. гривен.
При этом 16% опрошенных, чтобы удивлять и радовать любимых, готовы раскошелиться на сумму более 5 тыс. гривен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Средняя зарплата превысила 10 тысяч грн - ГройсманВчера, 14:00 - 1877 24
Украинцев обязали платить за коммуналку соседей: когда платежки вырастут в 1,5 разаВчера, 12:00 - 3963 22
В ЕС согласовали поправки к газовой директиве по "Северному потоку-2"Вчера, 11:45 - 744 16
Увеличилась втрое, но этого мало: Гройсман рассказал о повышении "минималки"Вчера, 15:00 - 1549 10
В УЗ рассказали, что делать, когда опаздываешь на самолет, а экспресс останавливается посреди поляВчера, 12:15 - 7649 7
В Украине временно отменили необходимость получения экологического сертификата для растаможки авто на «еврономерах»Вчера, 17:00 - 9544 2
В УЗ рассказали, что делать, когда опаздываешь на самолет, а экспресс останавливается посреди поляВчера, 12:15 - 7649 7
Эксперт рассказал, что делать, когда не приходят платежки налога на недвижимостьВчера, 20:00 - 2083
Средняя зарплата превысила 10 тысяч грн - ГройсманВчера, 14:00 - 1877 24
Поможет украинцам? Создан гаджет для обоюдного согласия на секс12 ч. назад - 1819 3
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)Вчера, 12:10 - 459
В Швеции впервые подключили протез руки, который дает тактильные ощущения (видео)11.02.2019, 13:10 - 739
Медики создали таблетку с реактивным двигателем07.02.2019, 17:10 - 1454 2
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)04.02.2019, 11:10 - 2195 4
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 2722 9