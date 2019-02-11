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Nikola Motors выпустит электрогрузовик с водородной батареей и запасом хода 1600 км

Nikola Motors выпустит электрогрузовик с водородной батареей и запасом хода 1600 км

Американский стартап Nikola Motors объявил о планах выпустить три новых электрогрузовика с водородной батареей. Одного заряда их аккумуляторов хватит, чтобы проехать 1,6 тыс. км.

Испытания новых беспилотных тягачей начнутся в 2020 году в Норвегии. В будущем грузовик планируют продавать в Скандинавии, Австралии и Азии. Точная дата выпуска грузовиков не раскрывается.

В ноябре прошлого года Nikola Motors представила концепт бескапотного тягача Tre. Он будет доступен в нескольких комплектациях — в максимальной его мощность составит 1 тыс. лошадиных сил, а запас хода — от 500 до 1,2 тыс. км в зависимости от массы груза.

В тягач также встроена технология быстрой зарядки. Она позволит грузовику проехать до 100 км после 20 минут зарядки аккумулятора. Стоимость Tre не раскрывается.

По материалам hightech.fm
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