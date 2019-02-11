Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 10 0

Израильский стартап запустит первый частный луноход

Израильский стартап запустит первый частный луноход

Израильский стартап SpaceIL 22 февраля запустит первый частный луноход Beresheet. На орбиту аппарат выведет ракета Falcon 9.

Об этом говорится в сообщении компании.

SpaceIL приступила к разработке Beresheet в 2012 году после победы в конкурсе Lunar XPrize. Предполагается, что луноход сможет проехать по поверхности Луны не менее 500 м, а также пришлет на Землю фотографии и анализ грунта.

Beresheet проведет на орбите Земли 2,5 месяца, постепенно поднимаясь. Затем аппарат запустит двигатели и полетит к Луне — планируется, что он совершит посадку на спутнике Земли в конце апреля 2019 года.

По материалам hightech.fm
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина