Израильский стартап запустит первый частный луноход

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Израильский стартап SpaceIL 22 февраля запустит первый частный луноход Beresheet. На орбиту аппарат выведет ракета Falcon 9.
Об этом говорится в сообщении компании.
SpaceIL приступила к разработке Beresheet в 2012 году после победы в конкурсе Lunar XPrize. Предполагается, что луноход сможет проехать по поверхности Луны не менее 500 м, а также пришлет на Землю фотографии и анализ грунта.
Beresheet проведет на орбите Земли 2,5 месяца, постепенно поднимаясь. Затем аппарат запустит двигатели и полетит к Луне — планируется, что он совершит посадку на спутнике Земли в конце апреля 2019 года.
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