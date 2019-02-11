Израильский стартап запустит первый частный луноход

Израильский стартап SpaceIL 22 февраля запустит первый частный луноход Beresheet. На орбиту аппарат выведет ракета Falcon 9.

Об этом говорится в сообщении компании.

SpaceIL приступила к разработке Beresheet в 2012 году после победы в конкурсе Lunar XPrize. Предполагается, что луноход сможет проехать по поверхности Луны не менее 500 м, а также пришлет на Землю фотографии и анализ грунта.

Beresheet проведет на орбите Земли 2,5 месяца, постепенно поднимаясь. Затем аппарат запустит двигатели и полетит к Луне — планируется, что он совершит посадку на спутнике Земли в конце апреля 2019 года.